Diffuso l’audio di una telefonata in cui Zuckerberg attacca la candidata democratica Warren

Facebook, l’audio della telefonata in cui Zuckerberg attacca Warren

Fa discutere negli Stati Uniti la proposta della candidata democratica alla Casa Bianca Elizabeth Warren di separare le grandi società tecnologiche per ridurne la potenza e l’influenza. Soprattutto, per ridurre le possibilità di influenzare il risultato delle elezioni. Immediata la reazione del “papà” di Facebook, Mark Zuckerberg: sta circolando in queste ore l’audio di una telefonata segreta in cui l’ad attacca la senatrice.

Zuckerberg, in questa registrazione che risale allo scorso luglio ottenuta dalla rete di notizie online The Verge, si rivolge ai dipendenti e attacca Elizabeth Warren. Oltre a non risparmiare critiche neanche alle società rivali.

Zuckerberg critica la senatrice del Massachusetts per la sua proposta di “spezzettare” le grandi società tecnologiche. “Se sarà eletta, scommetto che avremo una battaglia legale e che vinceremo. Non voglio avere nessuna azione legale con il nostro governo, ma se qualcuno minaccia allora si combatte” dice Zuckerberg.

Per il fondatore e amministratore delegato del più grande social network del mondo, lo smembramento delle Big Tech, che “sia Facebook o Google o Amazon, non risolverà i problemi. E non renderà le interferenze sulle elezioni meno probabili. Anzi le renderà più probabili perché le aziende non potranno coordinarsi e lavorare insieme”.

Una battuta Zuckerberg la riserva anche a Twitter che, in termini di sicurezza, non può fare quanto Facebook. “Twitter non può fare un buon lavoro come noi. Hanno lo stesso tipo di problemi ma non possono investire. I nostri investimenti in sicurezza sono superiore agli interi ricavi” di Twitter, aggiunge.

La replica della senatrice Elizabeth Warren

La risposta di Elizabeth Warren, in replica all’attacco di Mark Zuckerberg, arriva su Twitter. “Dobbiamo cambiare il sistema corrotto che consente ad aziende giganti come Facebook di portare avanti pratiche anti concorrenziali, calpestare i diritti sulla privacy dei consumatori e le loro responsabilità di tutelare la nostra democrazia”, ha twittato Warren.

