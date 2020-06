Un portavoce di Johnson & Johnson, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, ha dichiarato che la compagnia presenterà ricorso. Johnson & Johnson ha affrontato migliaia di azioni legali in tutti gli Stati Uniti; nel 2019 una giuria della California l’ha condannata a versare milioni di dollari di danni. Il mese scorso la società ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione del talco per bambini negli Stati Uniti e in Canada ma che continuerà a vendere il prodotto nel resto del mondo.

