Svezia, due attiviste imbrattano “Il giardino dell’artista a Giverny” di Monet: arrestate

Due attiviste hanno hanno imbrattato di vernice rossa il vetro che protegge un dipinto di Claude Monet al Museo Nazionale di Stoccolma. Si tratta de “Il giardino dell’artista a Giverny”, una delle opere più note del pittore francese, realizzata nel 1900.

Un video pubblicato su Facebook dal gruppo Återställ Våtmarker (“Ripristiniamo le zone umide”) mostra le due donne, una infermiera e una studentessa di infermieristica, spargere la vernice e incollare le mani al vetro protettivo, per poi gridare: “La situazione (climatica) è grave” e “la nostra salute è minacciata”. La polizia svedese ha dichiarato che le due sono state arrestate.

Two women were detained in Stockholm after they threw “some kind of paint" at a painting by French artist Claude Monet and then glued themselves to the frame, Sweden's National Museum said on Wednesday.https://t.co/wsoMdHndq0 pic.twitter.com/TP54p60DrC

— The Associated Press (@AP) June 15, 2023