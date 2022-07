Un ragazzo di età compresa tra i 25 e i 30 anni è morto dopo aver bevuto una bottiglia del liquore Jägermeister in due minuti. È successo a Mashamba, nella provincia del Limpopo in Sudafrica, in un negozio di alcolici. Una gara di binge drinking, letteralmente “abbuffata di alcolici”, che ha portato il ragazzo a bere tutto il contenuto della bottiglia – che aveva un volume alcolico pari al 35 per cento – senza mai prendere fiato, se non prima di svenire. Il capo della polizia locale, Brig Motlafela, ha spiegato che per la scommessa c’erano dei soldi in palio: 200 rand, l’equivalente di 11 euro.

Il ragazzo, dopo essere svenuto, è stato portato in una clinica locale dove è stato dichiarato morto. L’episodio è stato filmato e il video, che è stato diffuso sui social, sta diventando virale.

L’Independent ha riportato che, secondo uno studio del 2017, in Sud Africa “una persona su tre ha riferito di aver bevuto alcolici, mentre una su sette ha riferito di aver bevuto in modo eccessivo in un giorno in cui è stato consumato alcol”. La fascia d’età, inoltre, in cui è diffuso maggiormente il fenomeno del binge drinking è quella che va dai 25 ai 34 anni e comprende sia uomini sia donne.