Taylor Parker, ragazza texana di 29 anni, è stata condannata a morte per aver ucciso una conoscente incinta per prelevare il suo feto. Per mesi la ragazza aveva raccontato al fidanzato e ai suoi parenti di essere in attesa, mostrando una finta pancia in silicone. In realtà, aveva subito un’isterectomia e non poteva avere figli.

Il 9 ottobre 2020, Parker è andata a casa di Reagan Simmons-Hancock, una conoscente di 21 anni incinta. Dopo averla pugnalata oltre 100 volte, ha prelevato il neonato prematuro dalla pancia della vittima ed è partita con la sua auto. Poco dopo però è stata bloccata dalla polizia che l’ha arrestata per quanto fatto. Taylor Parker è stata processata nella cittadina di New Boston, a est di Dallas. Pena di morte. Questa la sentenza.