Stati Uniti, tutti gli aerei a terra per un guasto informatico: “Non ci sono prove di un cyberattacco”

Le autorità statunitensi hanno bloccato le partenze in tutti gli aeroporti degli Stati Uniti a causa di un guasto al sistema di notifica dei piloti. La Federal aviation administration (Faa) ha ordinato il blocco almeno fino alle 9 ora locale (le 15:00 in Italia), in attesa di riattivare il sistema Notams (Notice to Air Missions) che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo.

Secondo la Casa bianca, il presidente Joe Biden ha ordinato al dipartimento dei Trasporti l’apertura di un’inchiesta sul guasto. “Non ci sono prove di un attacco informatico a questo punto, ma il presidente ha ordinato al dipartimento dei Trasporti di condurre un’indagine completa sulle cause”, ha detto la portavoce Karine Jean-Pierre. “La Faa sta lavorando per risolvere questo problema in modo rapido e sicuro in modo che il traffico aereo possa riprendere le normali operazioni e continuerà a fornire aggiornamenti”, ha affermato il responsabile dei trasporti nell’amministrazione Biden, Pete Buttigieg.

Finora più di 2.500 voli negli Stati Uniti hanno subito ritardi, secondo quanto riporta Cnn citando i dati di FlightAware. Pochi i voli cancellati: alle 13.45 ora italiana ne risultavano solo 126. Compagnie aeree come United Airlines finora si sono limitate a ritardare i voli, in attesa che il sistema torni a essere operativo.