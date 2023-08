Gli Stati Uniti: “Non sosteniamo gli attacchi ucraini all’interno della Russia”

“Gli Stati Uniti non incoraggiano né consentono attacchi all’interno della Russia”. Queste le parole di un portavoce del Dipartimento di Stato americano dopo che le autorità russe hanno dichiarato di aver abbattuto dei droni che avevano tentato di attaccare Mosca nelle prime ore di oggi, mercoledì 23 agosto.

“Spetta all’Ucraina decidere come difendersi dall’invasione russa iniziata nel febbraio dello scorso anno”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato, aggiungendo che “la Russia potrebbe porre fine alla guerra in qualsiasi momento ritirandosi dall’Ucraina”. Gli attacchi dei droni in Russia sono aumentati da quando due velivoli senza pilota sono stati distrutti sopra il Cremlino all’inizio di maggio. I bombardamenti con i droni sulla capitale russa sono diventati sempre più frequenti negli ultimi mesi.

Gli Stati Uniti, che hanno fornito all’Ucraina una massiccia assistenza sotto forma di armi e altre attrezzature militari per combattere l’invasione russa, hanno sempre affermato di non sostenere gli attacchi all’interno della Russia.