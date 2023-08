Russia, abbattuti tre droni ucraini: uno si schianta a 5 km dal Cremlino

Tre droni ucraini sono stati abbattuti in Russia nelle corso della notte. Uno di questi si sarebbe schiantato non lontano dal Cremlino (appena 5 chilometri) contro un edificio in costruzione a Moscow City. Lo riferisce Ria Novosti, secondo cui un altro drone è stato abbattuto nel distretto di Mozhaisk della regione di Mosca dalle forze di difesa aerea.

“Questa notte, la difesa aerea ha abbattuto un drone nel distretto di Mozhaisk nella regione di Mosca. Il secondo UAV ha colpito un edificio in costruzione nella City. I servizi di emergenza sono sul posto. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime”, ha scritto sul suo canale Telegram il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Diverse le segnalazioni di esplosioni in città.

Intanto la guerra in Ucraina prosegue con le forze armate russe che hanno attaccato nella notte tramite velivoli senza pilota il porto della città di Izmail nei pressi del confine con la Romania. Le forze russe hanno poi lanciato un attacco con droni che ha colpito infrastrutture civili della regione di Odessa, nell’Ucraina meridionale, inclusi i granai. E il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev è tornato a dire la sua sul conflitto. Secondo il politico russo, la Nato sta ora conducendo una guerra “ibrida”, ma “assolutamente vera e sanguinosa” con la Federazione Russa in Ucraina per mano delle autorità di Kiev.