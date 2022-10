Stati Uniti, misteriosa creatura marina trovata morta in spiaggia. L’ipotesi degli esperti | VIDEO

Stati Uniti, misteriosa creatura marina trovata morta in spiaggia | VIDEO

Lungo le coste dell’Oregon, negli Stati Uniti, è stata ritrovata una strana e misteriosa creatura marina. Nessuno sa dire con certezza di cosa si tratti e le ipotesi sono varie e molto fantasiose. Le dimensioni dell’animale marino trovato morto mercoledì scorso, in una spiaggia nei pressi di Florence, sono decisamente imponenti. All’incirca, la carcassa è grande quanto un camion ed è interamente ricoperta da uno strano pelo lungo e bianco. Il primo a scoprirla è stato un uomo del posto, Adoni Tegner, che aveva azzardato la prima ipotesi: “Per forma, sembrerebbe un calamaro, ma è quantomeno irriconoscibile. Inoltre, dall’odore, mi sembra più un mammifero in decomposizione”. Stando alla spiegazione di un esperto come Jim Rice, biologo marino del Centro Hatfield dell’Università Statale dell’Oregno: “Molto probabilmente, si tratta del cadavere di una balena. Ciò che sembra un cumulo enorme di peli, con tutta probabilità, sono i resti in decomposizione di vari tessuti dell’organismo: muscoli, nervi e tendini. Immagino che fosse morta da diversi mesi e che sia stata portata lì dalla corrente”.