Stati Uniti, adolescente lotta tra la vita e la morte dopo l’infezione da ameba mangia cervello

La Naegleria fowleri, nota per lo più con il nome di “ameba mangia-cervello”, ha colpito ancora. Caleb Z., un adolescente di Port Charlotte (Florida, Stati Uniti), è ricoverato da giorni Golisano’s Children’s Hospital dopo aver contratto l’infezione talmente grave da portare nel 75 per cento dei casi alla morte in seguito a meningoencefalite amebica primaria fulminante. Il 13enne ha iniziato a lamentare mal di testa e allucinazioni improvvise all’inizio di luglio e la diagnosi è stata pressoché immediata: dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso, i medici hanno detto ai suoi genitori che una rara ameba mangia-cervello era entrata nel suo corpo attraverso il naso infettandogli il cervello. Da quel momento la situazione è peggiorata di giorno in giorno ed oggi Caleb sta lottando tra la vita e la morte.