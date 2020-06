Stati Uniti, Fauci: “Covid 19? Sono molto preoccupato”

“Potremmo avere 100 mila nuovi casi al giorno negli Stati Uniti se non riusciremo a controllare l’epidemia. Sono molto preoccupato”. Queste le parole di Anthony Fauci, epidemiologo e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nel corso dell’audizione davanti alla commissione del Congresso. “Dal prossimo mese passeremo a una nuova fase nella sperimentazione del vaccino – ha poi aggiunto -. Non abbiamo la certezza del risultato, ma siamo ottimisti che troveremo presto un vaccino. Speriamo di avere le dosi disponibili all’inizio del prossimo anno”. Ad oggi negli Stati Uniti i contagiati da coronavirus sono 2 milioni e 683 mila, i morti quasi 130 mila. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 372 e i nuovi test positivi 21.707.

Leggi anche: 1. Mattarella a Bergamo per la Messa da Requiem in onore ai morti per Coronavirus / 2. Altro che lockdown: durante il Covid Europa inondata di droga, traffici raddoppiati. Tutti i numeri e le rotte

Potrebbero interessarti Scontro nella stampa inglese, il Sunday Times attacca BOF: “È in conflitto di interesse” Cosparsa di alcol e bruciata viva: Veronica Soulé muore a 31 anni. Arrestato il marito Carola Rackete contro la Ue: "Vuole che i migranti affoghino"