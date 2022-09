Intrappolata nel sedile posteriore dell’auto. Una bimba di appena due anni è morta a Franklin, in New Jersey, Stati Uniti. La piccola, priva di vita, è stata ritrovata dai vicini di casa lo scorso martedì, 30 agosto, nel bagaglio posteriore di una Honda Civic grigia. Si tratta dell’auto della madre. Una morte lenta e dolorosa, quella della bambina, travolta dal caldo infernale.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accidentalmente dimenticato la figlia in macchina sotto il sole cocente, per più di sette interminabili ore. All’interno dell’auto la temperatura avrebbe raggiunto gli 80 gradi. Una morsa di calore rivelatasi fatale per la piccola di soli due anni, morta dopo una lenta agonia.

Una volta tirata fuori dalla macchina, una vicina ha cercato di rianimare la bimba, praticandole un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ma senza successo. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Quando gli agenti di polizia hanno avvisato la madre del terribile accaduto, la donna è scoppiata in lacrime tra le braccia di un agente, poi è caduta a terra per un malore dovuto allo shock.

La causa della morte della piccola è ancora in fase di accertamento, anche se probabilmente si è trattato di asfissia. “Erano bravi genitori, molto affettuosi e amorevoli con la figlia”, ha raccontato una vicina alla stampa locale. “Com’è potuto accadere? Penso capiti a tutti di dimenticare un oggetto in macchina. Ma come puoi dimenticare una bambina? Non lo so”, ha esclamato un altro vicino. Increduli e sotto shock gli altri familiari e l’intera comunità, colpiti da questo improvviso e drammatico lutto.