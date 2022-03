Stati Uniti, la Fda ha approvato la quarta dose dai 50 anni in su

Tutti i cittadini americani dai 50 anni in su avranno, se lo vorranno, la quarta dose di vaccino contro il Covid. Lo ha deciso oggi, 29 marzo 2022, la Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia regolatoria dei farmaci negli Stati Uniti. Fino a ieri il secondo richiamo (che si aggiunge alle due dosi del ciclo primario) era raccomandato solo alle persone fragili e immunocompromesse. Quest’ultima categoria è quella per cui la quarta dose è prevista anche in Italia, ma le posizioni dei paesi europei sono al momento diverse, con alcune nazioni come Gran Bretagna, Francia e Germania disposte a raccomandare la nuova iniezione.

In Europa

L’Ema, Agenzia europea per i medicinali, ha spiegato che non esistono evidenze scientifiche per raccomandare a tutti il nuovo richiamo. A ribadire questa posizione è stato anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, che però ha auspicato una posizione comune in tutto il continente: “Penso che sia arrivato il momento di discutere insieme, a livello europeo, su come affrontare le prossime settimane e, in modo particolare, lavorare per avere una posizione univoca su tempi e fasce generazionali a cui somministrare la quarta dose”, le sue parole.