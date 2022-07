Uno squalo bianco ha attaccato un surfista di 16 anni al piede sulla spiaggia di Kismet Beach, Fire Island. Lo stesso giorno un esemplare di 2 metri e mezzo è stato trovato morto sulla spiaggia. Le due segnalazioni seguono una serie di avvistamenti che hanno riportato l’allarme nella zona, preoccupando i residenti.

Lo squalo trovato al mattino è stato trascinato di nuovo nell’oceano dalla marea prima che la polizia potesse metterlo al sicuro. “In questo momento, stiamo avvertendo i bagnanti della zona per renderli consapevoli di questa situazione”, ha affermato la polizia in una nota.

“All’improvviso ho sentito prendermi il piede destro dal basso. Sentivo il peso dello squalo, ma dopo aver lottato un po’ mi ha lasciato andare”, ha raccontato il ragazzo all’emittente televisiva statunitense Cbs News. L’adolescente è riuscito a uscire dall’acqua ed è stato trasportato al Good Samaritan Hospital Medical Center di West Islip per le cure. Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di attacchi non mortali avvenuti nell’ultimo mese.