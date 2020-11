Volevano prenotare il lussuoso hotel Four Seasons, ma lo staff di Trump sbaglia

Sembrerebbe che ultimamente a Donald Trump le cose non stiano andando per il meglio. Dopo la vittoria del neo presidente democratico Joe Biden (sconfitta che Trump si rifiuta ancora di accettare), ci mancava solo la “conferenza stampa delle beffe” con Rudy Giuliani, l’avvocato personale del tycoon nonché numero uno di New York. Un “epic fail” memorabile.

Succede che sabato mattina 7 novembre lo staff di Trump anziché prenotare un incontro con i giornalisti e i suoi legali al Four Seasons, l’albergo di lusso della nota catena internazionale, come avrebbe voluto il “grande capo”, sbaglia e prenota al Four Seasons Total Landscaping, un grande magazzino di giardinaggio nei sobborghi di Philadelphia, con lo stesso nome del celebre hotel. Ma non solo: la ditta si trova a pochi passi da un’agenzia di onoranze funebri e vicino a un sexy shop.

Il meeting con la stampa era stato annunciato dallo stesso Trump su Twitter. Nel primo tweet, successivamente cancellato, il tycoon parla di una “grande conferenza stampa” al Four Seasons di Philadelphia. Poco dopo Trump modifica il tweet rivelando che la sede della conferenza stampa non sarebbe stato più l’hotel Four Seasons di Philadelphia, ma il Four Seasons Total Landscaping, la ditta di giardinaggio tra un crematorio e un negozio porno per adulti ai margini della città.

“Grande conferenza stampa oggi a Philadelphia al Four Seasons Total Landscaping – 11.30!” twitta Trump alle 9.45. Ulteriore smacco. Il Four Seasons Hotel Philadelphia prende le distanze: “Per chiarire, la conferenza stampa del presidente Trump NON si terrà al Four Seasons Hotel Philadelphia. Si terrà al Four Seasons Total Landscaping – nessuna relazione con l’hotel ”, si legge in un tweet un’ora dopo. E fu così che il ricco e potente avvocato Giuliani ha tenuto la sua conferenza stampa in un parcheggio di periferia. I giornalisti esterrefatti quanto lui.

Leggi anche: 1. Usa, Trump insiste: “Ladri e corrotti. Elezioni rubate”. Cosa succede adesso; // 2. L’America rimanda a casa Trump. Joe Biden vince grazie al Covid (di Luca Telese); // 3. Inutile girarci intorno, Trump ha perso perché ha schernito l’America e mentito agli americani

Potrebbero interessarti Anche il marito di Kamala Harris entra nella storia: Doug Emhoff è il primo “second gentleman” degli Usa Insegnante, ex modella plurilaureata, moglie e nonna affettuosa: chi è Jill Biden, la First Lady italoamericana Inutile girarci intorno, Trump ha perso perché ha schernito l’America e mentito agli americani (di G. Gramaglia)