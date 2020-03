Coronavirus, le regole in India per chi esce senza permesso

Quello dell’India è il più grande lockdown al mondo per Coronavirus: un miliardo e 300 milioni di persone non possono uscire di casa. Come mostra il video, i cittadini che non rispettano le regole vengono fermati e costretti a fare esercizi fisici come squat e flessioni in mezzo alla strada.

