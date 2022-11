Sposo raggiunge l’altare in una bara trasportata dagli amici: “Ma è un funerale o un matrimonio?” | VIDEO

Uno sposino è stato criticato aspramente sui social per essere arrivato al proprio matrimonio in una bara portata lungo la navata dai suoi migliori amici. La macabra trovata è stata filmata da un partecipante alle nozze prima di essere pubblicata su TikTok, dove è diventata rapidamente virale. “È un funerale?? No, è così che il mio amico ha deciso di camminare lungo il corridoio”, ha scritto l’utente @tobz88, la cui clip ha collezionato più di 8 milioni di visualizzazioni. Il filmato mostra un carro funebre che si avvicina al luogo dove si sta svolgendo il matrimonio all’aperto: la bara viene sollevata dal bagagliaio da sei partecipanti. Altri ospiti appaiono confusi credendo che all’interno possa essere nascosto un cadavere. Sorpresa generale quando lo sposo è saltato fuori dopo che la cassa che era stata collocata vicino all’altare.

“Dimmi che sei drammatico senza dirmi che sei drammatico”, ha scritto ulteriormente l’utente parlando dello sposo, che non è stato nominato pubblicamente. Gli spettatori sono rimasti colpiti dalla trovata, che è stata etichettata da uno come “irrispettosa”. Molti si sono chiesti se una mossa del genere possa essere motivo di divorzio. Nel frattempo, altri hanno notato che i partecipanti che trasportavano la bara sembravano “imbarazzati” di essere lì. Qualcuno ha provato a prendere le difese dello sposo, scrivendo: “In realtà ho pensato che fosse piuttosto carino. Lo interpreto come ‘Ero morto prima di incontrarti’ o ‘la mia vita non è iniziata veramente finché non ti ho incontrato'”.