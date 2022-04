Spari nella metropolitana di New York, diversi feriti: trovati ordigni inesplosi | VIDEO

Paura nella metropolitana a New York. Secondo quanto riportato dai media locali, si registrano diversi feriti in una stazione della metro a Brooklyn a causa di una sparatoria. La polizia sta indagando anche una possibile esplosione. Non si conoscono ancora i dettagli di quanto è avvenuto, ma il dipartimento di polizia di New York ha chiesto alle persone di evitare la zona della 36esima strada e della 4th Avenue. Secondo quanto si apprende, le forze dell’ordine starebbero investigando anche su alcuni ordigni rinvenuti nel luogo dell’accaduto.

Several people shot and multiple explosions in #NewYork #City subway station. #Police confirm injuries to several people. ” Lagegi aag to aayenge ghar kyi jad me,yeha pe sirf hamara makan thodi hai.” Good terr0rism, bad terr0rism ?#NewYork pic.twitter.com/y00Vaeab6E — V K Chauhan (@ColVChauhan) April 12, 2022