Sparatoria in un liceo della California: almeno sei feriti, due gravi. È caccia a un teenager

Sparatoria in un liceo della California, feriti: teenager in fuga

Sparatoria in un liceo di Santa Clarita, in California. La polizia è immediatamente intervenuta e ci sarebbero almeno sei feriti. Almeno due li loro sarebbero in gravi condizioni. Precisamente sarebbero sei o sette le persone ricoverate.

La situazione alla Saugus High School di Santa Clarita, nella contea di Los Angeles, sarebbe ancora in evoluzione. Gli agenti sarebbero impegnati in una caccia all’uomo, una persona vestita di nero che avrebbe aperto il fuoco. Tutte le scuole della zona sono in ‘lockdown’.

Il ragazzo in fuga, come riferito dalle autorità, indossa anche un cappello nero e ha sui 15 anni. Le ricerche sono concentrate nella macchia che si estende dietro la scuola e adiacente ad un corso d’acqua. È lì che potrebbe nascondersi il teenager, ma si cerca anche nei cortili dietro le case a schiera presenti nell’area.

