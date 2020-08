Spagna, il re emerito Juan Carlos lascia il Paese

Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, lascia il proprio Paese. Lo rende noto la Casa reale. Il re ha comunicato la notizia a suo figlio, Felipe VI. La decisione arriva mentre Juan Carlos è sospettato di corruzione in un caso di fondi dall’Arabia Saudita. La nota non spiega in quale paese vivrà d’ora in poi il re emerito, né a che ora lascerà l’Alacio de La Zarzuela, dove risiede da 58 anni. Secondo la dichiarazione della Casa del Rey, Felipe VI ha espresso a suo padre il “sincero rispetto e gratitudine per la sua decisione”.

Da settimane il governo progressista guidato da Pedro Sánchez chiedeva all’attuale monarca di prendere duri provvedimenti nei confronti del padre. Le inchieste della magistratura svizzera e del Tribunale supremo spagnolo si sono fatte infatti sempre più imbarazzanti, e riguardano i conti e le società offshore nelle quali Juan Carlos avrebbe depositato presunte tangenti. La più cospicua quella da 100 milioni di dollari ottenuta dall’ex re Abdallah dell’Arabia Saudita per la sua opera di mediazione nella trattativa per l’assegnazione a un consorzio di 12 imprese spagnole dell’appalto per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra La Mecca e Medina.

Potrebbero interessarti Usa, dipendente di Burger King ucciso da un cliente perché “troppo lento” Perde il pene a causa di una grave infezione: i medici glielo fanno ricrescere sul braccio Coronavirus, Oms: "Gettate basi per ricerca dell'origine del virus"