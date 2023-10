A Murcia, nel sud della Spagna, almeno 13 persone sono morte in seguito a un incendio scoppiato nella discoteca Teatre, attorno alle 6 di stamattina. Dopo aver estinto le fiamme, i soccorritori stanno scavando tra le macerie per cercare i corpi delle diverse persone che mancano all’appello. Sono ancora quindici i dispersi, mentre altre quattro persone sono rimaste intossicate dai fumi. Le cause dell’incendio non sono ancora note.

Il Comune di Murcia ha allestito un’area nel Palazzetto dello Sport per i familiari e le persone colpite, che avranno a disposizione uno spazio con supporto psicologico e unità di emergenza specializzate.