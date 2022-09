Spagna, violenta grandinata nella regione di Girona: morta una bambina di 20 mesi | VIDEO

Una violenta grandinata si è abbattuta martedì 30 agosto in Spagna, nella regione nordorientale di Girona, provocando anche la morte di una bambina di 20 mesi. Secondo i media locali almeno una cinquantina di persone sono state curate per le ferite riportate in seguito alla tempesta. Catalunya Radio ha inoltre riferito che una donna è stata ricoverata nell’ospedale Trueta de Girona, lo stesso in cui era stata trasportata la bambina. Il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda ha spiegato che anche diversi edifici e automobili sono stati danneggiati nella grandinata. Il governo della Catalogna ha spiegato che si è trattato della tempesta più forte degli ultimi venti anni nella regione.