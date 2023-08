Sorpreso con la droga a un posto di blocco: l’incredibile trucco per scampare all’arresto

Durante un controllo a un posto di blocco della polizia, un uomo ha finto di avere un infarto per evitare l’arresto. Brent Christopher Heath, 40 anni, residente a Palm Coast, negli Stati Uniti, è stato accusato di possesso di stupefacenti e di inosservanza alle forze dell’ordine dopo aver cercato di fuggire a seguito di un controllo.

Heath era stato fermato a un posto di blocco per un normale controllo, quando un agente ha però notato l’odore di marijuana proveniente dal veicolo, avviando una perquisizione più approfondita. A quel punto sono emerse diverse dosi di marijuana e fentanil. Appena si è reso conto di essere nei guai l’uomo ha simulato un attacco cardiaco così sono stati chiamati i soccorsi sul posto.

I sanitari hanno però verificato facilmente che l’uomo stava benissimo. Nessun infarto. Il trucco non ha dato i suoi frutti. Heath pare avesse precedenti penali e in passato è stato arrestato in passato per abusi su minori, violenza domestica e furto aggravato.