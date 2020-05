Somalia: bomba contro minibus, almeno dieci morti

Somalia attentato – Almeno dieci persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite nell’esplosione diun ordigno durante il passaggio di un minibus nei pressi della capitale somala Mogadiscio. Lo ha annunciato il ministero dell’Informazione.

“Stamattina almeno 10 civili sono stati uccisi in un’esplosione nella regione di Lafole”, si legge in una dichiarazione. Le vittime erano in viaggio per un funerale.

Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità per l’attacco.

Al Shabaab, movimento jihadista affiliato ad Al-Qaeda, commette regolarmente attacchi nella capitale somala e nei suoi dintorni, spesso contro civili.

