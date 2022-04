Un video mostra l’uccisione di un soldato russo catturato dagli ucraini. Kiev promette indagine

In un video diffuso in rete che ha fatto molto discutere si vedono le forze ucraine sparare addosso a un soldato russo catturato in una strada vicino Kiev, da cui le truppe della Federazione russa si sono ritirate lo scorso fine settimana.

Il video è stato caricato online dall’agenzia di stampa ucraina UNIAN descrivendolo come un’azione della “Legione Georgiana”, un’unità paramilitare di volontari georgiani formata nel 2014 per combattere a fianco dell’Ucraina.

Ieri, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato di essere a conoscenza del filmato e ha fatto sapere che sarà avviata un’indagine approfondita sul caso. Lo conferma anche la Casa Bianca, il capo dello staff Ron Klain, in un’intervista alla Cnn. “Ritengo che sia molto importante che gli ucraini conducano la guerra nel rispetto delle leggi – ha detto Klain – . Ci hanno assicurato che avrebbero” indagato sul video che mostra l’esecuzione e avrebbero “imposto se necessario” provvedimenti disciplinari “su chiunque è responsabile”.

Il video è stato pubblicato online lunedì scorso e riporta un episodio avvenuto intorno al 30 marzo nel corso della ritirata delle truppe russe. Dall’audio si sente un uomo dire: “Guarda è ancora vivo. Riprendi questi saccheggiatori,” mentre un soldato russo apparentemente ferito con la testa dalla sua giacca sembra respirare ancora. Il soldato poi spara due volte all’uomo. Dopo aver visto che l’uomo continuava a muoversi, gli spara una terza volta, finché non resta immobile.

Nelle immagini si vedono altri tre soldati apparentemente russi, tra cui con un’evidente ferita alla testa e le mani legate dietro la schiena, morto vicino alla vittima. Tutti indossano tute mimetiche e tre di essi portano le fasce di riconoscimento bianche indossate dalle truppe russe. Intorno ai loro corpi sono sparse varie attrezzature e ci sono chiazza di sangue vicino alle teste di ciascun uomo.

I soldati sdraiati per terra si trovano a poca distanza da un veicolo corazzato da combattimento BMD-2 utilizzato dalla fanteria aviotrasportata russa. Ad alcuni di loro, sembrano essere state tolte le giacche, le scarpe o gli elmetti. I soldati sembrano essere stati uccisi nel corso di un’imboscata ucraina tesa contro una colonna russa in ritirata. Anche il ministero della Difesa ucraino ha commentato l’assalto al convoglio, definendolo un’operazione “ben riuscita.”

👌🏻Ювелірна робота українських захисників на Київщині. Командир підрозділу розповідає деталі бою, під час якого українські танкісти "прийняли заліки" у російських загарбників Приємного перегляду 🎥 pic.twitter.com/uLm4ANgvt5 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Il video è stato ripreso su una strada pochi chilometri a nord del villaggio di Dmytrivka, situato una decina di chilometri a sud-ovest di Bucha, dove nei giorni scorsi sono stati ritrovati centinaia di corpi di persone in abiti civili che hanno scatenato accuse internazionali sui crimini di guerra compiuti dai soldati russi.