Un soldato ceceno viene colpito durante una diretta Instagram | VIDEO

Nella giornata di ieri, 29 aprile, è emerso in rete un video rilanciato da numerosi canali filo-ucraini, dove si vede un soldato ceceno del ‘battaglione TikTok’ – questo il nomignolo utilizzato dagli ucraini che hanno cominciato a prendere in giro la mania dei combattenti di Ramzan Kadyrov di postare sui social video di guerra artificiali dove sventagliano mitragliate contro edifici vuoti, mettono in scena assalti contro nemici inesistenti a favore di telecamera e vantano conquiste non ancora avvenute – venire colpito nel bel mezzo di una diretta Instagram. Secondo fonti ucraine, il video è stato girato nella città portuale di Mariupol, dove sono in corso pesanti combattimenti.