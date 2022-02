Siria: le forze speciali Usa hanno ucciso il leader dell’Isis. Biden: “Il mondo è più sicuro”

Il leader dell’Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, è morto durante un raid degli Stati Uniti in Siria. L’operazione, condotta la scorsa notte da membri delle Forze speciali statunitensi, ha portato alla morte di 13 persone, tra cui sei bambini.

“Il mondo è più sicuro”, ha detto il presidente americano Joe Biden nell’annunciare la morte di al-Quraishi, che negli scorsi anni aveva sostituito alla guida del gruppo terroristico Abu Bakr al Baghdadi, morto a sua volta in un’operazione statunitense in Siria nel 2019.

Secondo quanto riportato dal New York Times, che cita una fonte governativa, il leader jihadista si sarebbe fatto esplodere, uccidendo anche membri della sua famiglia. “Grazie all’abilità e al coraggio delle nostre forze armate, abbiamo eliminato dal campo di battaglia Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, il leader dell’Isis”, ha detto Biden. “Tutti gli americani sono tornati sani e salvi dall’operazione”.

L’operazione è stata condotta nel villaggio di Atmeh, nella provincia nordoccidentale di Idlib, che negli ultimi anni ha ospitato numerosi gruppi di ribelli islamisti. Il raid, condotto da circa 25 commando trasportati in elicottero, con il sostegno di droni e caccia, è stata la più grande operazione statunitense nel paese da quando nel 2019 fu ucciso al-Baghdadi, sempre nella provincia di Idlib.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022