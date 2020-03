Siria, la Turchia apre i rubinetti: più di 80mila migranti hanno attraversato il confine verso l’Europa

Siria, più di 80mila migranti hanno attraversato il confine verso l’Europa

La situazione al confine tra Turchia e Grecia si fa insostenibile.

Da quando la Turchia ha dichiarato di non poter gestire la quantità di persone che fuggono dalla guerra in Siria, aprendo così i confini verso la Grecia, migliaia di migranti hanno provato a intraprendere il viaggio per raggiungere l’Europa.

Secondo quanto reso noto capo della comunicazione del presidente Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, sarebbero oltre 80mila le persone che avrebbero attraversato nelle ultime ore il confine con l’Ue nei pressi di Edirne.

Mentre una nuova ondata di almeno duemila persone migranti, tra cui donne e bambini, è arrivata alla frontiera tra Turchia e Grecia, proveniente da Istanbul.

In mattinata il ministro degli Interni turco, Suleyman Soylu, aveva parlato di 76.358 migranti che avevano già varcato il confine attraverso la provincia di Edirne per entrare in Europa.

La decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di aprire il confine è arrivata dopo che almeno 33 soldati turchi sono stati uccisi in una serie di attacchi aerei nella provincia di Idlib, nel nord della Siria la scorsa settimana.

Dal canto suo la Grecia ha risposto bloccando tutte le nuove domande di asilo per il prossimo mese e ha aumentato al massimo il livello di controllo, come annunciato dal primo minisitro Kyriakos Mitsotakis.

La Turchia ospita 3,7 milioni di rifugiati, non solo siriani ma anche provenienti da altri Paesi come l’Afghanistan; ma in precedenza aveva impedito loro di partire per l’Europa dopo aver sottoscritto un accordo con l’Ue ancora nel marzo 2016 e poi rinnovato.

Erdogan però ha accusato Bruxelles di aver infranto le promesse fatte nel 2016, quando Ankara aveva accettato di contribuire a “rafforzare” il confine sud-occidentale dell’Unione europea, di fatto trattenendo i migranti in cambio di 3,6 miliardi.

Gli scontri al confine tra Grecia e Turchia

È così che Recep Tayyip Erdogan ha attivato il suo piano facendo esplodere la bomba umanitaria alle porte della Grecia che, messa in ginocchio, risponde con una preoccupante ondata di violenza per arginare i migranti al confine.

Dopo Evros, nel Nord del paese, dove la polizia è ormai sopraffatta e sta sparando con i gas lacrimogeni contro famiglie con bambini che cercano un varco nel filo spinato, la nuova ondata travolge anche Lesbo.