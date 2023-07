Cercare marito tramite i social. Eve Tilley-Coulson è disposta a pagare e ha chiesto ai suoi follower su TikTok di trovarle un marito in cambio di soldi. Si tratta di una 35enne avvocatessa specializzata in contenziosi aziendali. Da anni Eve non trova un marito e vorrebbe qualcuno con cui trascorrere il resto della sua vita.

Pur essendo una bella ragazza, qualcosa nelle sue precedenti esperienze è sempre andato storto. La donna ha raccontato di non riuscire a trovare un uomo da 5 anni e che aveva inizialmente chiesto aiuto ai suoi amici, come riporta Leggo. Eve ha raccontato la sua storia al New York Post: “Qualche tempo fa, ho detto ai miei amici che li avrei pagati 5.000 dollari (quasi 6mila euro) se mi avessero presentato un marito. Poi ho pensato, perché non aprire l’offerta a TikTok?”.

L’avvocatessa in un video sui social ha spiegato di essere disposta a pagare se qualcuno le avesse presentato un uomo che diventerà il suo futuro sposo. Ancora, nonostante molti candidati, la donna non ha trovato quello giusto. La 35enne di Los Angeles ha aggiunto: “Sono single da circa cinque anni, incontro persone fisicamente o tramite app. Ma dopo il Covid, c’è stato uno strano cambiamento nella cultura degli appuntamenti. I ragazzi non si avvicinano a te di persona e la maggior parte degli uomini sulle app non è lì per trovare l’amore”.

Le caratteristiche del suo principe azzurro? Un’età compresa tra 27 e 40 anni e un’altezza non inferiore al metro e ottanta. I pretendenti inoltre devono possedere un certo humour inglese e interesse nello sport, negli animali e nei bambini. Ce la farà?