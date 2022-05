“Capitali europee distrutte in 200 secondi”: la simulazione della bomba atomica alla tv russa

Nelle scorse ore, sulla tv russa è stato mostrata una raggelante simulazione di come potrebbe svilupparsi un attacco nucleare russo nei confronti di alcune capitali europee — Londra, Berlino, Parigi. Secondo alcuni ospiti di uno dei principali talk show russi, “60 minuti”, ospitato dal Primo canale, queste città verrebbero polverizzate entro 200 secondi dal lancio dei missili dalla base di Kaliningrad.

🤦‍♀️ На російській федеральній телемопойці під назвою “60 минут” обговорили питання удару ракетою “Сармат” по європейських столицях. pic.twitter.com/Vh4cNNNs15 — Оleksа_UA🇺🇦 (@Oleksa_UA66) April 29, 2022

Nello show di giovedì il presidente del partito nazionalista Rodina, Aleksey Zhuravlyov, ha riflettuto su cosa succederebbe se la Russia lanciasse armi nucleari contro il Regno Unito, affermando: “Basterebbe un missile Sarmat e le isole britanniche non ci sarebbero più”. Quando si è fermato sul commento di uno dei conduttori, ha insistito sul fatto che lo stava “dicendo sul serio”, mentre un altro conduttore ha aggiunto che anche il Regno Unito ha armi nucleari e che “nessuno sopravviverà a questa guerra”. I produttori dello show hanno quindi mostrato agli spettatori una mappa che mostra nel dettaglio la traiettoria e i tempi con cui Sarmat, il nuovo missile balistico intercontinentale russo lanciato da Kaliningrad (l’enclave russa tra Polonia, Lituania e Mar Baltico), raggiungerebbe le principali capitali europee: Berlino in 106 secondi, Parigi in 200 secondi e Londra in 202 secondi.