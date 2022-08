Si taglia i genitali mentre dorme: stava sognando di affettare la carne

In Ghana, un contadino di 47 anni si è tagliato per sbaglio i genitali mentre dormiva. A riportarlo è la Bbc Pidgin dove proprio il protagonista della sfortunata vicenda, Kofi Atta, ha confermato quanto accaduto. Al momento è ricoverato in condizioni critiche al Komfo Anokye Teaching Hospital (Kath) dove sta ricevendo le cure. Verrà sottoposto a un intervento chirurgico.

L’uomo stava facendo un pisolino pomeridiano seduto su una sedia quando ha sognato una persona di fronte a lui che gli ha detto di tagliare della carne. “Non ricordo dove ho preso il coltello, sono confuso”, ha raccontato il contadino alla Bbc.

I primi a prestargli soccorso sono stati due vicini che dopo aver sentito le urla lo hanno visto sanguinare. Quando Kofi ha provato ad alzarsi ha avvertito un forte dolore e ha capito che cosa fosse successo.