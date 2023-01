Esce con una 23enne che sembra molto più piccola, blogger nel mirino dei social: “Ma sei malato?”

Bufera social contro Dan Swygart, blogger di viaggi britannico accusato dai suoi follower di essere “malato” perché la sua fidanzata, la 23enne Shauna Rae, “ne dimostra otto”.

La giovane ha avuto problemi di crescita per via di un tumore al cervello, la sua storia è raccontata in un reality nel quale mette in mostra i problemi che ha dovuto affrontare negli anni e come è riuscita ad arrivare dove è adesso.

Proprio attraverso lo show la coppia si è conosciuta: dopo aver visto la prima stagione, Swygart ha inviato a Shauna un mazzo di fiori, per poi chiederle di uscire.

Nella seconda stagione del reality viene raccontata la loro relazione sentimentale. Qualcuno sui social li ha definiti “inquietanti”, ma la giovane in un’intervista al New York Post ha replicato: “Sono sempre sottovalutata, tutti pensano che io sia una ragazzina”.

Rae pesa 22 kg ed è alta 116 cm. Nonostante le critiche, i due stanno ancora insieme: lui è del Regno Unito, lei americana.

Il 26enne ha condiviso alcune foto insieme alla compagna su Instagram, incluso un video in cui difende il loro rapporto: “Lei è un essere umano. Merita di avere relazioni e connessioni con chi vuole. E penso che alcune persone non siano emotivamente abbastanza mature per capire che puoi avere una connessione profonda basata sulla personalità piuttosto che solo sull’aspetto”.

Swygart ha ricevuto il sostegno di diverse persone con disabilità che lo hanno ringraziato per aver normalizzato il problema. “Sono assolutamente disgustato dall’atteggiamento di alcune persone nei suoi confronti – ha concluso il giovane – non posso credere ad alcune persone che le negano il diritto di avere un’amicizia o un legame con qualcun altro”.