Sesso orale mentre è alla guida: auto si schianta contro un furgoncino

Un incidente a dir poco piccante. Praticare del sesso orale mentre si è alla guida può essere estremamente pericoloso: ne sa qualcosa una coppia che si è schiantata mentre era a bordo della propria auto contro un furgoncino a Fort Lauderdale, a nord di Miami, in Florida. Un assurdo incidente tra un Suv e un furgoncino FedEx per le consegne. L’uomo, mentre lei gli stava praticando del sesso orale, è stato sopraffatto dalla passione al punto di non accorgersi di aver imboccato la corsia opposta finendo contromano e schiantandosi contro il furgone.

I due sono stati estratti dall’abitacolo del Suv praticamente nudi. L’autista del furgoncino ha riportato ferite molti lievi, ma è andata peggio al guidatore del Suv che ha diversi tagli e traumi nell’area pubica. L’incidente è avvenuto lo scorso 2 giugno. La notizia è diventata virale in America. Lui come detto è stato soccorso per una ferita all’inguine, causata probabilmente al momento dell’impatto, quando la donna stava praticando sesso orale.

Come si osserva dalle immagini della tv locale, l’automobilista ha ancora i pantaloni abbassati alle caviglie, mentre la sua compagna era praticamente nuda nell’auto. La donna ha riportato solo lievi ferite nell’impatto. Secondo quanto riporta il Daily Star, lei avrebbe accidentalmente dato un morso al pene dell’amante. Nell’impatto sono rimasti feriti in modo lieve anche l’autista della FedEx e un passeggero. La polizia dovrà accertare eventuali responsabilità.