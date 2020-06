Nel negozio senza mascherina, tossisce in faccia a una cliente: video

Entra in un negozio senza mascherina e viene criticata da una cliente, si arrabbia e risponde tossendo in faccia. È il contenuto di un video pubblicato su Twitter e Youtube e girato negli Stati Uniti, che negli ultimi giorni ha fatto il giro della rete. Le immagini mostrano una donna all’interno di un coffee shop priva di dispositivo di protezione e un’altra cliente che attira l’attenzione dei dipendenti chiedendo di far rispettare le regole anti-contagio da Coronavirus. La cliente senza mascherina, risentita, reagisce avvicinandosi all’altra e tossendole in faccia. La scena è stata filmata in un Bagel Coffee House di Manhattan, a New York, dove i morti per il Covid-19 hanno superato quota 30mila unità. Al 13 giugno i contagi confermati erano più di 380mila.

