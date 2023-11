Casey, mamma da poco più di un anno, ha deciso di preparare un post su Instagram per annunciare la sua morte e farlo nel modo che più riteneva giusto. La donna lavorava come editrice per Penguin Random House, che si occupa di libri per bambini e giovani adulti. Martedì scorso è stato pubblicato un post sul suo account Instagram in cui, oltre a varie foto di Casey in compagnia di suo marito e della figlia di un anno, c’è una sorta di lettera di addio che inizia così: “Una nota ai miei amici: se state leggendo, vuol dire che sono morta”.

“Mi dispiace, è una me**a e lo sappiamo tutti. Il motivo è il ritorno di un tumore al quarto stadio alle ovaie, che mi era già stato diagnosticato in precedenza – si legge -. Vi ho amati con tutto il cuore e, ve lo giuro, so bene quanto profondamente fossi amata. I cinque mesi passati con la mia famiglia e i miei amici in Virginia, a Rhode Island e New York sono stati semplicemente magici”.

A questo punto il testo si interrompe ed interviene il marito: “Casey avrebbe voluto terminare il post con una lista di cose che nel corso della sua vita le hanno dato gioia e conforto e il fatto che non vedrò mai quella lista mi spezza il cuore. La malattia è peggiorata, e non è riuscita a finirlo. Posso solo immaginare che avrebbe incluso nostra figlia Grace, le balene, il gelato, i suoi adorati amici, la spiaggia, i nipoti che ha sempre viziato, leggere dieci libri in vacanza, i suoi genitori, la sorella e tutta la famiglia estesa, nuotare, un perfetto panino col roast beef e me, il suo dolce, dolce amore”. Infine, l’uomo ha invitato gli amici di Casey a commentare per parlare delle gioie che hanno condiviso con lei, e nessuno si è tirato indietro.