“Se ti è morto il cane, dimostralo”: il delirante avviso di un manager ai dipendenti. L’azienda lo licenzia

“Se stai a casa dal lavoro perché ti è morto il cane, devi dimostrarlo”. Le esigenti richieste di un manager ai suoi dipendenti hanno portato al suo stesso licenziamento da parte dell’azienda.

È accaduto negli Stati Uniti, alla sede centrale di Olive Garden, in Kansas. Il delirante sproloquio di un manager della catena di ristoranti italiani presenti nel Midwest e finita online. L’uomo, probabilmente stanco per le assenze registrate dai suoi dipendenti sul posto di lavoro per motivi si salute personali o familiari ha inviato una circolare che ha fatto scalpore.

Il manager, di cui non sono fornite le generalità dall’azienda, e che sono state oscurate nello scatto finito sui social, ha sbottato elencando decine di scuse avanzate dai suoi dipendenti facendo sapere che non ne poteva più: “Se vuoi i turni brevi vai a lavorare in banca, se sei malato devi provarlo, se il tuo cane è morto devi dimostrarlo, altrimenti vai a lavorare da un’altra parte”, ha scritto nella circolare.

“In undici anni e mezzo di lavoro qui non sono mai mancato una volta, anche quando ero malato venivo al lavoro, anche quando feci un incidente e mi si aprì l’airbag e mi si distrusse l’auto venni al lavoro, quindi cari miei niente scuse”, ha concluso.

Più duri dei provvedimenti del manager, però, sono stati i provvedimenti della dirigenza che ha licenziato il manager stesso: “Questo messaggio non è in linea con i valori della nostra azienda. Vogliamo creare un ambiente rispettoso tra i nostri dipendenti. Comunichiamo quindi l’allontanamento di questo manager dalla nostra azienda”.