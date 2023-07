Scopre il tradimento del fidanzato la sera prima delle nozze: si vendica sull’altare

Una storia non proprio a lieto fine è quella che riguarda una donna che stava per sposarsi e la sera prima del matrimonio ha scoperto il tradimento del futuro marito.

Le è arrivato un messaggio sul telefono, pensava che fosse l’ennesimo augurio per l’imminente matrimonio. Di certo la futura sposa non immaginava quello che stava per leggere: decine di screenshot con conversazioni avvenute tra il suo promesso sposo e una donna misteriosa. Le prove di un tradimento.

La sposa non ha annullato il matrimonio ma ha deciso di aspettare per vendicarsi.

La sposa, che è rimasta anonima, ha raccontato la sua storia a Body and Soul spiegando che non immaginava in alcun modo che il fidanzato la tradisse. Fino a quando, la sera prima del giorno delle nozze, mentre era in hotel con le amiche, le è arrivato quel messaggio con poche parole: “Io non lo sposerei”. In compenso, c’erano decine di screenshot di conversazioni con una donna. La promessa sposa li ha letti tutti, ha guardato i loro selfie insieme e ha controllato le date: la relazione andava avanti da mesi, e alcuni dei messaggi erano di pochi giorni prima.

La sposa ha deciso di smascherare il traditore davanti a tutti gli invitati, amici e famiglia. Ha spiegato: “Ho camminato lungo la navata con i piedi di piombo, il vestito dei miei sogni era ormai solo un costume. Quando ha visto la mia faccia ha capito che non ero una donna estatica nel suo grande giorno, ma non aveva idea di cosa sarebbe successo. Sono arrivata davanti alla sala, ho preso un bel respiro e ho affrontato i nostri amici, i nostri genitori e ho detto loro la verità”.

Ha annunciato che non ci sarebbero state nozze quel giorno, poi ha tirato fuori il telefono e ha letto ogni parola dei messaggi che le erano stati inviati la sera prima. Lo sposo smascherato è uscito dalla chiesa senza dire una parola, mentre la sposa ha continuato: “Oggi non ci sarà un ricevimento di nozze, ma invece ci sarà una celebrazione dell’onestà, della ricerca del vero amore e del seguire il proprio cuore anche quando fa male”, e anziché annullare tutto si è goduta la festa, da single.