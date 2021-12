Regno Unito, lo sceicco di Dubai deve dare 650 milioni all’ex moglie. È record

Nel Regno Unito è stato siglato un divorzio da record: un giudice di Londra ha stabilito che lo sceicco degli Emirati Arabi Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72 anni, dovrà versare 554 milioni di sterline all’ex moglie, la principessa Haya, 48 anni. La somma servirebbe per il mantenimento della donna e dei due loro figli, di 14 e 9 anni. La cifra è pari a 650 milioni di euro, tanti anche per uno sceicco (che è stato anche primo primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti nel 2006). Si tratta del divorzio più costoso nella storia del Regno Unito. Il record precedente era stato stabilito dall’accordo di un oligarca russo, Farkhad Akhmedov, che nel 2016 aveva dovuto dare all’ex moglie circa 450 milioni di sterline.

L’ex moglie, sorellastra del re Abdullah di Giordania, nel 2019 è fuggita da Dubai e da allora vive a Londra nel terrore dell’ex marito che è stato anche denunciato per il trattamento riservato a una sua figlia maggiore, Shamsa, avuta da una delle sei mogli. La ragazza, infatti, è stata fatta sequestrare nel 2000 dal padre all’età di 18 anni. Da allora vivrebbe segregata a Dubai insieme alla sorella Latifa, rapita dal padre nel 2018. Al – Maktoum potrebbe rappresentare, quindi, un pericolo anche per la principessa Haya e per i suoi figli: la corte ha riconosciuto il rischio reale di rapimento e di sicurezza per la donna e i minori. Lo sceicco, infatti, stando a quanto detto dalla corte di Londra, aveva spiato illegalmente l’ex moglie usando un software per intercettare chiamate e messaggi sui loro telefoni.