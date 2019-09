Scarafaggio entra nell’orecchio di un bambino e gli mangia il timpano

Uno scarafaggio entra nell’orecchio di un bambino di 2 anni e gli mangia il timpano: la scoperta shock è stata fatta dalla mamma del piccolo.

La vicenda è avvenuta a Shenzhen, in Cina. Secondo quanto raccontato dalla mamma del piccolo, Liu, madre anche di un altro bambino più grande, tutto è iniziato qualche giorno fa quando il secondogenito di 2 anni ha iniziato a piangere e a disperarsi durante la notte.

La donna ha notato che il bambino urlava e al tempo stesso si colpiva ripetutamente sulla testa, all’altezza dell’orecchio sinistro. Quando ha controllato, Liu ha scoperto con grande stupore che uno scarafaggio era entrato nell’orecchio del bambino.

“Ho provato a rimuoverlo usando un auricolare, ma ho potuto vedere solo le sue gambe – ha affermato la donna – pensavo fosse una zanzara, ma ho scoperto che si trattava di uno scarafaggio solo quando me lo hanno detto i dottori”.

Impossibilitata a rimuovere l’insetto, infatti, la donna ha portato il bambino in ospedale. Qui, i medici si sono resi conto che lo scarafaggio era arrivato in profondità, attratto dal calore dell’orecchio. Non solo, l’insetto aveva anche iniziato a mangiare il timpano del bambino.

Potrebbero interessarti Addio a Chirac, il presidente di destra che si oppose al fascismo e voleva l’Europa unita (con l’Italia) Defeca ubriaca nella stanza del suo fidanzato, lui entra in panico Donna evira il compagno durante un rapporto: condannata a 13 anni

Il dottor Chou Shuyao del Southern Medical University Shenzhen Hengsheng Hospital, ha rimosso con un paio di pinzette l’insetto di circa 6 millimetri, che era ancora vivo al momento dell’estrazione.

L’insetto fortunatamente non ha provocato infezione e il bambino è stato rimandato a casa insieme ai suoi genitori, ancora provati per il grande spavento.