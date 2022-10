Scambio di regali tra Putin e Berlusconi, irrompe la Ue: “Importazione vodka vietata dalle sanzioni alla Russia”

Ue: importazione vodka vietata dalle sanzioni alla Russia

“Nel quinto pacchetto di sanzioni abbiamo deciso di estendere il divieto di importazioni all’acquavite, compresa la vodka. Quindi l’importazione è proibita”. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione europea rispondendo a una domanda sullo scambio di bottiglie di vodka e Lambrusco tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin. “Come sapete l’attuazione delle sanzioni è responsabilità degli Stati membri. La Commissione lavora con loro per sostenerli nell’applicazione”, ha spiegato. Per quanto riguarda invece la ricezione, o l’invio, di regali dalla Russia i tecnici della Commissione devono ancora consultare le norme del pacchetto sanzionatorio.

“Putin per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima” aveva raccontato Silvio Berlusconi ai suoi parlamentari riuniti in assemblea alla Camera per l’elezione del nuovo capogruppo, Alessandro Cattaneo. “Io gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e con una lettera altrettanto dolce. Io l’ho conosciuto come una persona di pace e sensata. I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato i rapporti con il presidente Putin”.