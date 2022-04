Trovato morto Sasha, il bambino di quattro anni disperso a Kiev

E’ stato trovato morto Sasha, il bambino di 4 anni scomparso a metà marzo mentre era con la nonna nel distretto di Vyshhorod, nella regione di Kiev, quando sono iniziati i bombardamenti delle truppe russe. A renderlo noto è stata la madre del piccolo, Anna Yahno, tramite il suo profilo Instagram. “Oggi abbiamo trovato il corpo di Sashenka. Ringrazio chi ha aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le preghiere e la fede, grazie per il sostegno. Sashenka, il nostro angioletto è già in cielo. Oggi la sua anima ha trovato pace”, ha scritto la donna. Per diverse settimane c’è stata una vera mobilitazione per cercare il piccolo. Ma, evidentemente, non c’è stato nulla da fare.