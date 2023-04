Resta incinta dopo aver dormito con uno sconosciuto in vacanza: ora cerca il padre su TikTok

“Aiutatemi a trovare il padre di mio figlio”: una trentenne scozzese di nome Sarah-Jayne Snow è rimasta incinta di un ragazzo con il quale è andata a letto durante una vacanza a Tenerife la scorsa estate, ha deciso di tenere il bambino e ora che sta per diventare madre ha lanciato un appello su TikTok per risalire al giovane sconosciuto con il quale ha trascorso quella notte di passione lo scorso agosto. Il suo video pubblicato sui social è diventato presto virale raggiungendo rapidamente più di due milioni di visualizzazioni.

Qualcuno ha risposto alla chiamata della donna, rivelando un risvolto tragico della vicenda, tutto da verificare: secondo alcuni utenti infatti il padre del bambino che dovrebbe nascere in aprile, un 19enne, sarebbe morto in un incidente. I due si sono conosciuti nella zona della movida di Veronica’s, entrambi avevano bevuto qualche drink di troppo. Dopo essere andati a letto insieme, hanno scelto di non scambiarsi i numeri di telefono e non si sono detti i loro nomi.

Snow, pur essendo consapevole di poter restare una mamma single, vorrebbe che il 19enne e la sua famiglia fossero al corrente della gravidanza. Di lui però ha soltanto una foto scattata mentre faceva una videochiamata con la sorella. Sapeva inoltre che lavorava nel centro commerciale Braehead di Glasgow. La futura madre afferma di voler semplicemente trovare il padre del suo bambino in modo da dargli l’opportunità di essere presente nella vita di suo figlio, se lo vorrà: “Posso prendermi cura di mio figlio da sola, ma non voglio che si senta come se non sapesse chi è suo padre”, ha spiegato al tabloid britannico The Sun.

La tesi che sia morto in un incidente non l’ha convinta, e tra i commenti al video pubblicato ha spiegato: “Non l’ho trovato, ma ho ancora l’opportunità di fare il test del Dna quando mio figlio nascerà tra 6 settimane, quindi sono sicura che lo troverò”.