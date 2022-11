Indossa un sex toy contenente le ceneri del fidanzato: fermata ai controlli aeroportuali di Abu Dhabi

Una studentessa di legge australiana è stata sorpresa a cercare di superare i controlli di sicurezza dell’aeroporto con le ceneri del suo fidanzato morto nascoste in un sex toy indossabile. Lo ha rivelato la stessa protagonista della vicenda, in un video diventato virale di TikTok. Sarah Button, 23 anni, stava per imbarcarsi su un volo negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, mentre indossava un plug anale contenente le ceneri del suo defunto amante quando i funzionari della sicurezza hanno lanciato l’allarme. “Hanno preso me e la mia amica da parte senza molte spiegazioni”, ha detto, aggiungendo che è stata costretta a chiamare suo padre per ottenere aiuto dall’ambasciata australiana.

Button, il cui filmato di Tiktok aveva ottenuto 4,9 milioni di visualizzazioni fino a giovedì, ha detto che il suo defunto fidanzato le ha regalato il giocattolo sessuale come regalo prima di morire. “L’intenzione era inizialmente uno scherzo perché aveva trascorso così tanto tempo lì ed era il suo posto preferito”, ha detto. “Onestamente è la cosa più divertente che abbia mai fatto, passerò tutta la vita a riderne, il che batte davvero il pianto”. La donna ha aggiunto: “Mi piace anche poterlo portare con me in posti in cui abbiamo sempre sognato di andare”.

Ma i funzionari della sicurezza dell’aeroporto hanno pensato che il dispositivo potesse essere un’arma. “Ho spiegato loro di cosa si trattava – ha aggiunto la giovane – ma ai funzionari maschi non piaceva la volgarità che stavo usando per spiegare. Un’ora dopo è arrivato un grosso funzionario e ci ha fatto firmare un documento straniero molto lungo e ha detto che se avessimo abbandonato l’aeroporto saremmo finiti in prigione”. Alla fine, lei e il suo amico sono stati autorizzati ad andarsene, ma non è chiaro se le sia stato permesso di portare con sé il giocattolo sessuale.