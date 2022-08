Dopo il filmato in cui la premier finlandese balla a una festa, spunta un nuovo video che ritrae Sanna Marin in atteggiamenti intimi con un uomo “sconosciuto”, che non è suo marito, nel privé di un club di Helsinki. Il documento risalirebbe al 6 agosto, lo stesso fine settimana in cui è si è tenuto il party privato del primo video.

Il tabloid Seiska ha riportato la testimonianza di un uomo che ha raccontato di aver visto Marin ballare anche con altre persone in modo intimo. Ieri la premier nel corso di una conferenza stampa ha annunciato di aver fatto un test antidroga, precisando che il risultato sarà disponibile la prossima settimana, e si è difesa dalle accuse affermando di non aver fatto “nulla di illegale” e di non aver mai fatto uso di droghe nella vita.

“Ero nelle piene capacità di svolgere le mie funzioni”, ha risposto a chi ha fatto notare che in quel fine settimana Marin era nel pieno delle sue funzioni – doveva partire, ma alla fine aveva annullato le ferie – e dunque non aveva passato i poteri al ministro della Difesa, come accaduto in altre occasioni. Le polemiche però continuano ha tenere banco, l’opinione pubblica è spaccata tra chi difende Marin e le opposizioni schierate contro la politica 35enne.

Petteri Järvinen, un esperto di cybersicurezza, ha avanzato la possibilità che i russi abbiano hackerato il telefono o gli account social di qualcuno che fa parte dei contatti stretti della premier, ma sembra che in realtà il nuovo filmato sia apparso per la prima volta su un profilo Instagram di un conoscente di Marin.