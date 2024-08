Rissa sul volo Ryanair, passeggero schiaffeggia un assistente di bordo: l’aereo viene dirottato | VIDEO

Ha dell’incredibile quanto avvenuto su un volo Ryanair, partito da Liverpool e diretto a Tenerife, con un passeggero che ha schiaffeggiato un assistente di bordo venendo colpito a sua volta da un pugno sferrato da un altro passeggero.

La vicenda, immortalata in un video, è avvenuta lo scorso 4 luglio. Nella clip si vede il passeggero che tenta di aprire le cappelliere dell’aereo.

Quando l’assistente di volo lo ha fermato, richiudendo il vano, il passeggero lo ha schiaffeggiato scatenando la reazione di un altro passeggero sferrandogli un pugno sul naso.

A fight broke out between passengers on #Ryanair‘s flight #FR4346 from #Liverpool to #Tenerife,on July 4. The crew was forced to divert to #Santiago de Compostela Airport,#Spain.The captain ordered the passengers involved in the fight to leave the aircraft.

