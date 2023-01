“Sei troppo lento, fai finta di non capire”: Putin umilia in pubblico il vicepremier Manturov

Putin ha umiliato pubblicamente il suo vice primo ministro, Manturov. Il presidente russo durante una video conferenza ha duramente ripreso quello che in diversi considerano un suo protetto perché, a suo dire, lavora troppo lentamente. In particolare l’uomo, ministro del commercio e dell’industria, è stato criticato per il suo fallimento nell’ottenere contratti in tempo.

Nella videochiamata trasmessa dalla TV russa nella quale Putin ha elogiato la gestione dell’economia da parte dei suoi ministri, il presidente russo ha ripetutamente interrotto Manturov, mentre il ministro descriveva i piani dettagliati per aerei, elicotteri e navi. “Questi 700 velivoli, compresi gli elicotteri… bisogna chiarire con il ministero della difesa… diverse imprese non hanno ancora ricevuto ordini”, ha detto Putin.

“Denis Valentinovich, ha organizzato tutto, ma non ci sono i contratti. Perché, infatti, fa finta di non capire?”, ha quindi chiesto il presidente russo, che ha concesso al vice primo ministro un mese per risolvere le varie questioni. Manturov ha quindi promesso che il suo dipartimento avrebbe fatto del suo meglio con i partner economici. “No, fallo entro un mese. Non capisci in che situazione ci troviamo? Bisogna farlo tra un mese, non oltre”.

Le lavate di capo pubbliche sono comunque grande classico della politica russa, spesso teatralizzata e servono a rassicurare il pubblico sulla solidità e autorevolezza del leader. Una delle più famose di Putin c’è stata all’inizio della guerra in Ucraina nei confronti di Sergey Narishkin, direttore del Servizio di intelligence internazionale. In quel caso il malcapitato iniziò persino a balbettare con le immagini che fecero il giro del mondo.