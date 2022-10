La Russia avverte Israele: “Stop alle relazioni se fornirete armi all’Ucraina”

La rivalità tra Iran e Israele arriva fino all’Ucraina. Dopo il bombardamento di Kiev usando, secondo le accuse, droni iraniani, stamattina Mosca ha minacciato ritorsioni contro Tel Aviv in caso di forniture militari alle autorità ucraine. “Una mossa molto avventata”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, commentando la possibilità “che Israele fornirà armi al regime di Kiev”. Una scelta che “distruggerà tutte le relazioni tra i nostri paesi”, ha scritto su Telegram.

Dall’inizio della guerra, Kiev ha cercato in diverse occasioni di acquistare sistemi di difesa aerea israeliani. Secondo gli analisti, finora, lo stato ebraico si è opposto per evitare che Mosca ostacoli i propri raid aerei in Siria, diretti contro le milizie sciite sostenute dallo stesso Iran. La settimana scorsa il New York Times ha rivelato che Israele sta comunque fornendo alle autorità ucraine informazioni di intelligence sui droni kamikaze prodotti da Teheran, che le forze russe starebbero utilizzando per bombardare il paese.

Stamattina almeno tre persone sono state uccise a Kiev in un attacco condotto da “droni iraniani”, secondo il consigliere della presidenza ucraina Anton Gerashchenko. Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha detto che i ministri degli Esteri dell’Unione Europea valuteranno le “prove” sull’utilizzo dei droni, finora smentito da Teheran, in vista di ulteriori sanzioni sulla Repubblica islamica, oltre alle misure già previste per la repressione delle proteste delle ultime settimane.