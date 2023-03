Russia, hacker lanciano falso allarme: “C’è un attacco nucleare in corso, correte nei rifugi”

Questa mattina, un gruppo di hacker ha diffuso sui canali tv e radio russe di alcune regioni del Paese un falso allarme. “C’è un attacco nucleare in corso, correte nei rifugi e prendete le pillole di iodio” è il falso annuncio andato in onda. I cittadini sono andati nel panico, ma non ce n’era motivo.

Le autorità hanno subito fatto sapere che si trattava di un attacco hacker. Secondo Ukrinform, l’allarme è stato diffuso a Ekaterinburge nella regione di Sverdlovsk. Lo stesso ministero russo per le Situazioni di emergenza ha confermato che i server radiofonici e televisivi sono stati violati.