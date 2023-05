Ristorante impone ai bambini di restare seduti al tavolo, i genitori: “Intimidatorio e discriminatorio”

“I bambini sotto i 12 anni devono restare sempre a tavola accompagnati dai genitori, se così non fosse bisognerebbe ripensare alla prenotazione”, si legge nella sezione dedicata alle prenotazioni online del sito del ristorante spagnolo O Fragón, a Finisterre, in Spagna. Una regola sulla quale il locale rinomato e segnalato sulla Guida Michelin non transige, ma che in breve ha generato un polverone online per un tweet di un genitore.

“Ho due figli. Sono andato a prenotare in un noto ristorante della Costa da Morte. Leggo sul web: ‘I bambini sotto i 12 anni devono rimanere seduti durante tutto il pasto; se venite con i bambini chiamate prima di prenotare’. Ditemi voi, dissuasivo, intimidatorio o discriminatorio?”. Nel giro di pochi giorni il tweet accumula migliaia di visite e commenti di ogni genere. Secondo El Español , la posizione ufficiale del locale è che la regola sia stata posta per il bene dei clienti, visto che ci sono numerose vetrate e in passato c’è già stato un incidente.

Inoltre, ci sarebbero stati casi di bambini che si sono persi entrando in una vicina zona di montagna. Sui social qualcuno empatizza con il genitore, ma qualcun altro fa notare: “Clienti e lavoratori non devono sopportare i figli degli altri. Se non ti piace il divieto di correre e schiamazzare nel locale, portali a fare un picnic”.