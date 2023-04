Ana e Daniel sono una coppia di ragazzi spagnoli. Fin qui nulla di strano. Peccato però che sono fratello e sorella, anche se non sono cresciuti insieme. Il padre di Ana aveva abbandonato lei e la madre quando era piccola, per rifarsi una vita con un’altra donna. “Mia madre mi ha detto che mio padre ci aveva abbandonati per fondare un’altra famiglia e che aveva avuto un altro figlio“, le parole di Ana a El Espanol.

La donna sapeva dunque di avere un fratello, ma non l’aveva mai incontrato. Quando ha deciso di rintracciarlo, contattandolo su Facebook, non poteva sapere che dal loro incontro sarebbe sbocciato l’amore. “Ci amiamo e questo è quello che deve prevalere”.

I due fratelli stanno insieme ormai da 9 anni e hanno dato alla luce 2 figli. Ana ha deciso di raccontare nel dettaglio come è avvenuto il loro incontro: “Ero sempre stata curiosa di conoscerlo e spesso mi sono immaginata di incontrarlo casualmente per per strada o da qualche parte”. Così ha deciso di scrivergli e i due si sono finalmente incontrati. “Stavamo bevendo qualcosa e quando siamo usciti in terrazza mi ha baciata. Sono rimasta scioccata – ha raccontato -. Ci siamo separati subito e abbiamo riso. Dopo un po’ mi ha preso la mano e mi ha separato dagli altri, pensavo volesse per parlare. Ma lui mi ha baciato di nuovo e lì non mi sono allontanata”.

Nonostante i sensi di colpa e i numerosi tentativi di allontanarsi, fratello e sorella hanno infine scelto di restare insieme come una coppia ‘normale’: “Stavamo facendo del male a noi stessi e a nessun altro”, così hanno deciso di accettare la loro situazione, per poi uscire allo scoperto rendendo pubblica la loro relazione.

Molti si interrogano sulla salute dei loro figli, e la stessa Ana rassicura: “Abbiamo fatto i test genetici. Risulta che né lui né io condividiamo alcuna malattia recessiva, che è il problema di avere figli fra parenti – ha detto -. Se la gravidanza non fosse andata bene, avevamo pronte altre opzioni”. Durante l’intervista, il giornalista ha chiesto ad Ana il motivo per cui ha scelto di condividere sul profilo Instagram molte foto dei propri figli: “Ho messo le immagini sui miei account perché in molti sono convinti che i nostri bambini abbiano sicuramente qualche sindrome, ma la realtà è che sono perfettamente sani e belli”.

Ora i due hanno intenzione di sposarsi, ma il codice civile spagnolo non consente il matrimonio tra parenti diretti, né consente di avere figli, pur non considerando l’incesto un reato. Questo inoltre ha comportato l’impossibilità per Daniel di registrarsi legalmente come padre dei suoi figli. I fratelli-amanti hanno pensato quindi a un piano B: “In Svezia, per esempio, ci farebbero sposare. Abbiamo parlato con un avvocato e ci dicono che non sarebbe così difficile, ma ci vuole molto tempo e denaro”.